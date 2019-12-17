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Мир

Кровавое Рождество: отец-маньяк зарезал двух маленьких дочерей на праздник

4:56 17 декабря 2019 52
Удар ножом
Инф. «ФАКТОВ»

В Канаде, как и во всем мире, с праздником Рождества связаны только самые светлые и прекрасные ассоциации.

К сожалению, таковым не стал рождественский день два года назад в Канаде: там в муниципалитете Оук Бэй некто Эндрю Бэрри заколол в своей квартире двух своих маленьких дочерей — четырехлетнюю и шестилетнюю девочек.

Об этом пишет msn.

Сообщается, что девочки гостили у своего отца после развода родителей — обычно такие визиты заканчивались на радостной ноте. Но в 2017 году отец не привез девочек домой и их мать, заподозрив неладное, сообщила в полицию.

Когда правоохранители прибыли в квартиру отца, то обнаружили девочек зарезанными в своих кроватях.

Одной из погибших мужчина нанес 26 ударов ножом, а другой — 32. Голого убийцу нашли в ванной дома.

Сам отец отрицал, что причастен к убийству детей.

Следователи выяснили, что мужчина испытывал финансовые трудности и находился в плохих отношениях с бывшей женой, полагая, что она хочет отобрать навсегда у него детей.

26 сентября суд признал отца виновным в убийстве, на следующей неделе дело рассмотрит Верховный суд. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Черкасской области мужчина чуть не убил двоих детей. Приемную 10-летнюю ночь он несколько раз ударил ножом, а родного сына — мальчика трех лет бросил в колодец.

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