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Вспомнил молодость: Том Круз сыграл героя-летчика спустя 34 года после выхода первой части ленты (видео)
Известный голливудский актер Том Круз, который не намерен уходить на пенсию и вовсю колесит по свету, не менее решительно продолжает свою карьеру в кино.
Так, 16 декабря на YouTube был опубликован трейлер фильма «Топ Ган. Мэверик», который выйдет на экраны в 2020 году, спустя 34 года после появления первой части.
«Топ Ган: Мэверик» (Top Gun: Maverick) является продолжением фильма «Лучший стрелок». В качестве режиссёра выступил Джозеф Косински, а главную роль исполнил Том Круз.
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Действие фильма происходит через 34 года после событий в первом фильме. Легендарный Питер Митчел решает поработать новым летным инструктором Top Gun, где также обучается Брэдли Брэдшоу, сын Ника «Гуся» Брэдшоу, который стремится стать летчиком, как его отец.
В продолжении фильма «Лучший стрелок» Том Круз, по легенде, отказался от высокоскоростных полетов и работает инструктором, обучая молодых пилотов.
Вернуться за штурвал истребителя его заставляют эксперименты чиновников, решивших заменить пилотов на высокотехнологичных роботов.
В трейлере актёр много времени проводит в кабине самолёта, его герой выступает в качестве лётного инструктора, а былые подвиги стали «легендой». При этом зрителя ждут зрелищные воздушные бои.
Предварительное производство фильма официально началось 30 мая 2018 года в Сан-Диего, штат Калифорния. Основные съёмки проводились до 15 апреля 2019 года в Сан-Диего, штат Калифорния; Лемур, Калифорния; Китайском озере, Калифорния; озере Тахо, Калифорния; Сиэтле, Вашингтон[24] и реке Патаксент, штат Мэриленд.
В соответствии с рейтингом составленным IMDb, «Лучший стрелок: Мэверик» занимает третью строчку в ТОП-10 самых ожидаемых фильмов 2020 года.
Несмотря на то, что выход в широкий прокат запланирован на июнь 2020 года, премьера в Украине состоится в июле.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жизнь актера плотно связана с авиацией: даже в Одессу в начале декабря он прилетал на своем личном самолете, за штурвал которого, по слухам, иногда садится «для практики».
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