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Происшествия

Грозит до 12 лет тюрьмы: в Киеве задержали депутата облсовета

8:03 17 декабря 2019 13
мужчина в наручниках
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве задержали преступную группу, которая занималась вымогательством. Об этом сообщили в Нацполиции. Ранее банду вымогателей задержали в Николаеве.

Задержанные, среди которых депутат областного совета, требовали деньги от предпринимателей. Они пытались завладеть 860 тысячами долларов США путем угроз применения насилия в отношении членов их семей, уничтожения и захвата имущества. Кроме того, фигуранты угрожали жизни и здоровью самим предпринимателям.

Преступную деятельность вымогателей силовики документировали в течение года. Шестерым активным членам группы, в том числе и депутату облсовета, сообщили о подозрении.

Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование по уголовным производствах продолжается. Полиции еще необходимо привлечь к ответственности других участников группы, среди которых граждане иностранного государства. Они и являются заказчиками преступлений.

«ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе задержали банду вымогателей во главе с криминальным авторитетом. А в Запорожье обезвредили опасную банду уголовников, возглавляемую бывшим разведчиком. Бандиты искусственно создавали конфликтные ситуации и требовали с граждан «откупные» под угрозой физической расправы.

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