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Грозит до 12 лет тюрьмы: в Киеве задержали депутата облсовета
В Киеве задержали преступную группу, которая занималась вымогательством. Об этом сообщили в Нацполиции. Ранее банду вымогателей задержали в Николаеве.
Задержанные, среди которых депутат областного совета, требовали деньги от предпринимателей. Они пытались завладеть 860 тысячами долларов США путем угроз применения насилия в отношении членов их семей, уничтожения и захвата имущества. Кроме того, фигуранты угрожали жизни и здоровью самим предпринимателям.
Преступную деятельность вымогателей силовики документировали в течение года. Шестерым активным членам группы, в том числе и депутату облсовета, сообщили о подозрении.
Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование по уголовным производствах продолжается. Полиции еще необходимо привлечь к ответственности других участников группы, среди которых граждане иностранного государства. Они и являются заказчиками преступлений.
«ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе задержали банду вымогателей во главе с криминальным авторитетом. А в Запорожье обезвредили опасную банду уголовников, возглавляемую бывшим разведчиком. Бандиты искусственно создавали конфликтные ситуации и требовали с граждан «откупные» под угрозой физической расправы.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».