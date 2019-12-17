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На Черниговщине фура столкнулась с пассажирским автобусом: есть погибшие (фото)
В понедельник, 16 декабря, вблизи села Мосты Бахмачского района Черниговской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса. В этот день в Тернопольской области в аварию попал школьный автобус.
Как сообщили в Черниговском областном главке ГСЧС, в 22:40 на 128 км автодороги Копты-Глухов-Бачевск автобус сообщением Херсон — Москва столкнулся с грузовым автомобилем.
В результате аварии погибли 3 человека и 15 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Спасатели ГСЧС привлекались для деблокации пострадавших.
Ранее «ФАКТЫ» писали о двух страшных авариях, которые произошли в один день в Киеве. Одна из них случалась на Житомирской трассе возле поста полиции «Сосновый бор», вторая — в столичном пригороде Вишневое. В обеих погибли люди.
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