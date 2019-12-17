Шоу-бизнес

В сети обратили внимание на разительное сходство 55-летней американской актрисы, звезды сериала «Друзья» Кортни Кокс с 70-летней Кейтлин Дженнер — отцом-трансгендером моделей Кендалл и Кайли Дженнер, бывшим спортсменом Брюсом Дженнером.

Комментарии о том, как они похожи, начали поступать после того, как американский телеведущий и комик Дэвид Спейд опубликовал у себя в Instagram селфи с Кортни и телезвездой Николасом Виалем. «Я думала, это Кейтлин Дженнер», «Одно лицо с Дженнер», «Ну надо же, как они похожи!», — принялись писать пользователи сети.

Сама Кортни отреагировала на эти ремарки, перепостив селфи у себя на странице и подписав его: «Дэвид опубликовал это фото. Сейчас я уже действительно не думаю, что выгляжу самой собой». Она также разместила свое собственное фото рядом со снимком Кейтлин и подписала его: «Хорошо…Я это вижу!».

Некоторые фанаты заявили, что не считают Кокс похожей на трансгендера и призывают ее не обращать внимания на мнение других, поскольку она прекрасна сама по себе. А кто-то счел, что Дженнер, меняя пол и переделывая себя в женщину, основывался на образе Кортни и хотел стать похожим на нее намерено.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что отец-трансгендер Кайли и Кендалл Дженнер появился на людях в купальнике-бикини.

Читайте также эксклюзивное интервью с Кендалл Дженнер — «Меня с детства окружают женщины. Даже мой отец стал женщиной».

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