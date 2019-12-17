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Стянули десятки "Градов": боевики устроили дерзкую провокацию под Луганском
На Донбассе российские оккупационные войска разместили десятки «Градов» в районе населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч), что недалеко от оккупированного Луганска. Ранее наблюдатели СММ ОБСЕ сообщали, что боевики не пропускают их на неподконтрольные территорий Донецкой и Луганской областей, в том числе и к участкам разведения сил и средств.
«Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещая военную технику с нарушением линий отвода», — сообщают в командовании операцией Объединенных сил.
Так, к юго-западу от Луганска наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 22 единицы реактивных систем залпового огня «Град».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на линии разграничения возле Станицы Луганской боевики маскируются под «наблюдателей» от Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) и находятся на недавно отстроенном мосту через реку Сиверский Донец.
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