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Украина

Боевики не пускают наблюдателей ОБСЕ на оккупированные территории Донбасса

14:14 14 декабря 2019 103
люди
Инф. «ФАКТОВ»

Пророссийские боевики нарушают договоренности и не пропускают наблюдателей миссии ОБСЕ на неподконтрольные территорий Донецкой и Луганской областей, в том числе и к участкам разведения сил и средств.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, а также свидетельствуют данные отчета СММ ОБСЕ от 13 декабря.

«По данным ОБСЕ, представители вооруженных формирований РФ дважды задерживали патрули миссии. На блокпосту примерно в 2,5 км к северу от участка разведения в районе Петровского позволили патрулю миссии проехать только после 20 минут ожидания, а на блокпосту западнее Верхнешироковского (бывший Октябрь) — только после примерно часа ожидания», — говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

В СЦКК напомнили, что мандат миссии ОБСЕ предусматривает свободный и безопасный доступ наблюдателей на всей территории Украины.

Напомним, 12 декабря Верховная Рада еще на год продлила действие закона про так называемый «особый статус Донбасса». Ранее предполагалось, что новый закон про Донбасс будет писаться с нуля и широко обсуждаться, в том числе и с общественностью. Позднее депутаты от «Слуги народа» признали, что времени на обсуждения и консультации нет, а потому решили продлить срок действия старого закона.

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