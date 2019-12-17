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«Барселона» – «Реал»: прогнозы букмекеров на «Эль Классико»
В среду, 18 декабря, в рамках перенесенного матча 10-го тура в чемпионате Испании пройдет принципиальное дерби, «Эль Классико», между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом». Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.
«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА «БАРСЕЛОНА» — «РЕАЛ»
Отметим, что «Реал» не может обыграть «блау-гранас» в шести последних матчах во всех турнирах — последняя победа мадридцев датирована августом 2017-го, когда «сливочные» оказались сильнее в борьбе за Суперкубок Испании. В чемпионате же каталонцы не уступают принципиальному сопернику с апреля 2016-го — с того времени команды в рамках Примеры также провели шесть поединков.
Ведущие украинские и иностранные букмекеры видят «Барселону» фаворитом и в предстоящем матче, выставив следующие коэффициенты.
«Фаворит Спорт»: победа «Барселоны» — 1,72, ничья — 4,20, победа «Реала» — 4,30.
«Марафон»: победа «Барселоны» — 1,77, ничья — 4,30, победа «Реала» — 4,40.
Parimatch: победа «Барселоны» — 1,77, ничья — 4,30, победа «Реала» — 4,30.
William Hill: победа «Барселоны» — 1,73, ничья — 4,20, победа «Реала» — 4,33.
Bet365: победа «Барселоны» — 1,72, ничья — 4,20, победа «Реала» — 4,33.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире на территории Украины «Эль Классико» между «Барселоной» и «Реалом».
Фото Getty Images
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