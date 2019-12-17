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Спорт

«Барселона» – «Реал»: прогнозы букмекеров на «Эль Классико»

10:50 17 декабря 2019 115
«Барселона» – «Реал»: прогнозы букмекеров на «Эль Классико»
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 18 декабря, в рамках перенесенного матча 10-го тура в чемпионате Испании пройдет принципиальное дерби, «Эль Классико», между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом». Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА «БАРСЕЛОНА» — «РЕАЛ»

Отметим, что «Реал» не может обыграть «блау-гранас» в шести последних матчах во всех турнирах — последняя победа мадридцев датирована августом 2017-го, когда «сливочные» оказались сильнее в борьбе за Суперкубок Испании. В чемпионате же каталонцы не уступают принципиальному сопернику с апреля 2016-го — с того времени команды в рамках Примеры также провели шесть поединков.

Ведущие украинские и иностранные букмекеры видят «Барселону» фаворитом и в предстоящем матче, выставив следующие коэффициенты.

«Фаворит Спорт»: победа «Барселоны» — 1,72, ничья — 4,20, победа «Реала» — 4,30.

«Марафон»: победа «Барселоны» — 1,77, ничья — 4,30, победа «Реала» — 4,40.

Parimatch: победа «Барселоны» — 1,77, ничья — 4,30, победа «Реала» — 4,30.

William Hill: победа «Барселоны» — 1,73, ничья — 4,20, победа «Реала» — 4,33.

Bet365: победа «Барселоны» — 1,72, ничья — 4,20, победа «Реала» — 4,33.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире на территории Украины «Эль Классико» между «Барселоной» и «Реалом».

Фото Getty Images

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