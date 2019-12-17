Где смотреть онлайн «Барселона» — «Реал»: расписание трансляций матча чемпионата Испании

Спорт

В среду, 18 декабря, на стадионе «Камп Ноу», способном вместить чуть более 99 тысяч зрителей, состоится «Эль Классико» в рамках чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» (арбитр — Алехандро Эрнандес). Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «БАРСЕЛОНА» — «РЕАЛ»

Этот матч 10-го тура должен был состояться 26 октября, но был перенесен на более позднюю дату в связи с обострившимися акциями протеста в столице Каталонии.

История принципиального противостояния тянется с далекого 1902 года, когда команды впервые встретились между собой в рамках Кубка страны — в дебютном очном поединке сильнее оказались каталонцы (3:1). С тех пор соперники провели между собой во всех турнирах, включая товарищеские игры, 275 матчей: 115 побед у «Барселоны», 99 — у «Реала, еще 61 поединок завершился вничью, общая разница мячей — 482:446 в пользу «блау-гранас».

К отчетному поединку команды подходят с идентичными показателями в турнирной таблице — у обоих по 35 очков, но каталонцы опережают мадридцев за счет лучшей разницы мячей (43:20 против 33:12).

В прямом телеэфире поединок «Барселона» — «Реал» на территории Украины покажет канал «Футбол 2». Начало трансляции — 18 декабря в 21:00. Также прямая трансляция игры запланирована на канале «Матч ТВ».

Букмекеры в предстоящей встрече отдают безоговорочное предпочтение «МанСити». К примеру, авторитетная отечественная контора «Фаворит Спорт» ставки на победу подопечных Эрнесто Вальверде принимает с коэффициентом 1,72, на ничью — 4,20, на выигрыш подопечных Зинедина Зидана — 4,30.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Реал» сразится с «Манчестер Сити», а «Барселона» сыграет с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фото Getty Images

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