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Весеннее тепло и яркое солнце: синоптик дала прогноз на 18 декабря
В среду, 18 декабря, в Украине будет по-весеннему теплая солнечная погода. Если и появятся облака, то они не принесут осадки. Антициклон Urte с черноморского побережья Турции прогонит все дожди и снега с нашей территории. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
В течение дня температура воздуха будет достигать + 7 — + 13 градусов, а на западе и юге ожидается — + 10 + 15 градусов.
Юго-западный ветер будет или небольшим, или максимум умеренным.
«Похоже, что завтра окончательно проснутся все медведи, сурки и кто там еще засыпает на зиму», — пишет Диденко в Facebook.
В Киеве в среду ожидается +12 градусов и солнце.
До конца рабочей недели в Украине удержится теплая погода. Дожди появятся ближе к субботе.
Как писали «ФАКТЫ», синоптики объясняют аномально теплую погоду в декабре приходом на территорию нашей страны воздушной массы с Средиземного моря и из южной Атлантики. Если раньше так называемое «отставание» по погоде наблюдалось на месяц, то на сегодняшний день этот период уже увеличился до полутора месяцев. Из-за природных аномалий в декабре на деревьях распускаются почки и из-под земли проклевываются ростки весенних цветов.
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