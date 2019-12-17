Украина

Весеннее тепло и яркое солнце: синоптик дала прогноз на 18 декабря

В среду, 18 декабря, в Украине будет по-весеннему теплая солнечная погода. Если и появятся облака, то они не принесут осадки. Антициклон Urte с черноморского побережья Турции прогонит все дожди и снега с нашей территории. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В течение дня температура воздуха будет достигать + 7 — + 13 градусов, а на западе и юге ожидается — + 10 + 15 градусов.

Юго-западный ветер будет или небольшим, или максимум умеренным.

«Похоже, что завтра окончательно проснутся все медведи, сурки и кто там еще засыпает на зиму», — пишет Диденко в Facebook.

В Киеве в среду ожидается +12 градусов и солнце.

До конца рабочей недели в Украине удержится теплая погода. Дожди появятся ближе к субботе.

Как писали «ФАКТЫ», синоптики объясняют аномально теплую погоду в декабре приходом на территорию нашей страны воздушной массы с Средиземного моря и из южной Атлантики. Если раньше так называемое «отставание» по погоде наблюдалось на месяц, то на сегодняшний день этот период уже увеличился до полутора месяцев. Из-за природных аномалий в декабре на деревьях распускаются почки и из-под земли проклевываются ростки весенних цветов.

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