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Зима решила повременить: синоптики порадовали “теплым” прогнозом
Как и обещали синоптики, в середине декабря в Украину пришло очередное потепление. В ближайшие два дня на всей территории ожидается теплая малооблачная погода. Об этом сообщает УКргидрометцентр.
Во вторник, 17 декабря, в Украине без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 7−12 м / с, в Карпатах отдельные порывы 15−20 м / с.
Температура ночью от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза. Днем 5−10 градусов тепла, в западных областях и на юге Одесской области +11−16.
В среду, 18 декабря, тепло и солнце продолжат радовать украинцев. На юге, в Крыму и на западе страны днем воздух прогреется до 12−14 градусов. Холоднее всего будет в Сумской, Харьковской и Луганской областях. Здесь днем ожидается от 2 до 7 градусов тепла. В Киеве — 10−12 со знаком «плюс». Ночные температуры не опустятся ниже нулевой отметки.
Напомним, нынешний год богат на аномалии и температурные рекорды. В Киеве в средине декабря распустились почки на деревьях и из-под земли появились ростки тюльпанов.
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