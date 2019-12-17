Весна в декабре: названа причина аномального потепления в Украине

Украина

Весеннюю малооблачную погоду, которая в средине декабря радует украинцев, синоптики объясняют приходом на территорию нашей страны теплой воздушной массы с Средиземного моря и из южной Атлантики.

По словам специалистов, раньше так называемое «отставание» по погоде наблюдалось на месяц. На сегодняшний день этот период уже увеличился до полутора месяцев, передает «РБК-Украина».

Температура воздуха в Украине в ближайшее время будет превышать декабрьскую норму на 7−9 градусов. По мнению экспертов, солнечные лучи не играют роли в потеплении, потому как энергия их сейчас минимальна.

Как минимум до 21 декабря температура днем и ночью практически на всей территории Украины будет почти одинаковой.

Похолодание до +3 градусов ожидается в ближайшую пятницу. Затем температура снова поднимется, примерно, до +9. С этого дня в Украине ожидаются осадки в виде дождей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о температурных рекордах, зафиксированных этой осенью в Киеве, а также о декабрьских аномалиях в столице.

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