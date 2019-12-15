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Украина

Тюльпаны пробиваются из-под земли: появились фото природной аномалии в Украине

20:41 15 декабря 2019 178
распустившиеся почки
Инф. «ФАКТОВ»

До Нового года осталось всего две недели, а в Украину до сих пор не пришла метеорологическая зима. Температура воздуха значительно превышает климатическую норму. В Киеве в ноябре было зафиксировано шесть температурных рекордов. Теплом и солнцем радует и первый зимний месяц.

В сети появились фото, которые напоминают скорее конец марта-начало апреля, чем средину декабря. Снимки распустившихся почек и пробивающихся из-под земли тюльпанов опубликовала в Facebook нардеп Ирина Геращенко.

«За окном почти весна. Пробиваются тюльпаны, новые листья и почки на сирени и магнолии. Сегодня точно 15 декабря?», — спрашивает она.

Напомним, этот год богат на аномалии. В конце августа в центре Киева цвели каштаны. А в ноябре киевлян удивили цветущие сакуры.

Между тем, синоптики обещают еще большее потепление в начале следующей недели.

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