Люди, меняющие качество нашей жизни

Пресс-релиз

Детские клиники города Киева медленно, но уверенно начинают обновляться. Детской клинической больнице № 4 Соломенского района в этом году исполнилось 57 лет. Основанная еще в 1962 году, она по-прежнему в ежедневном режиме принимает на лечение детей-киевлян. Сегодня здесь одновременно могут проходить лечение около 120 детей. Клиника — многопрофильная и состоит из двух педиатрических отделений, отделения для детей с органическими поражениями центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и нарушениями психики, отделения восстановления и сохранения зрения. Учитывая такой большой спектр направлений, сюда везут нуждающихся в медицинской помощи детей не только из Соломенского района, но и из других районов столицы.

«Только в отделение педиатрии к нам в ноябре поступило около 228 детей, это больше, чем обычно, но в ноябре — традиционный сезонный всплеск», — отметила Марина Каплун, заместитель главного врача по медицинской части, заведующая отделением педиатрии № 2 Детской клинической больницы № 4 Соломенского района.

По ее словам, в последние годы за счет выделенных из городского бюджета средств в клинике была проведена замена коммуникационных сетей, окон, осуществлена перепланировка первого этажа и завершен капитальный ремонт приемного отделения, полностью обновлен фасад, частично был отремонтирован первый этаж. Именно на первом этаже находится педиатрическое отделение (раннего возраста), здесь лежат самые маленькие детки с мамами. Многие палаты не видели ремонта много лет, и именно здесь в этом году Благотворительный фонд Алены Лебедевой «Аурум» провел капитальный ремонт нескольких детских палат.

Так выглядели палаты до ремонта

Санузел до ремонта

«Наш фонд уже третий год реализует программу „Современная больница — здоровый пациент“, мы проводим капитальный ремонт детских палат и создаем здесь комфортные условия пребывания мамы с ребенком. В палате устанавливаем индивидуальный санузел, душ, чтобы и мама, и ребенок могли помыться, не контактируя с другими больными, что очень важно, так как зачастую в больницу направляют с одним диагнозом, а здесь уже дети могут подхватить сопутствующие заболевания», — рассказывает Алена Лебедева, основатель Благотворительного фонда Алены Лебедевой «Аурум».

Так выглядят палаты после ремонта

Санузел после ремонта

По словам Алены Лебедевой, фонд, создавая комфортные домашние условия пребывания детей в больнице, стремится убрать бытовой дискомфорт и помочь детям выздоравливать быстро и без осложнений.

«Ремонтируя палаты, мы стремимся изменить качество нашей жизни, настроить пациентов на позитивную волну выздоровления», — говорит основательница фонда.

Основатель Благотворительного фонда "Аурум" Алена Лебедева

«Положительные эмоции мамы и ребенка помогают ребенку выздоравливать, заряжают и дают уверенность в выздоровлении, — подчеркивает Марина Каплун. — Фонд Алены Лебедевой „Аурум“ отремонтировал за пару месяцев три палаты в отделении педиатрии младшего детства. Заменили полы, оштукатурили стены, установили подвесные потолки и новые светильники, розетки. Но больше всего мамы, которые вместе со своими малышами у нас в отделении находятся на лечении, отмечают отдельные санузлы с душем, оборудованные фондом в каждой палате. Ну вот посмотрите, какая красота! Поэтому передаю искреннюю благодарность лично Алене Лебедевой от себя, нашего коллектива и, конечно, от мам наших деток, потому что именно для них созданы такие прекрасные условия», — сказала заведующая отделением педиатрии № 2 Детской клинической больницы № 4 Соломенского района.



Заведующая отделением педиатрии № 2 Детской клинической больницы № 4 Соломенского района Марина Каплун

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