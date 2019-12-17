Украина

В Украине готовят новые санкции против России: кто попадет под их действия

После того, как в Евросоюзе решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России, в Украине решили расширить ограничительные меры в связи с продолжающейся вооруженной агрессией РФ.

Так, премьер-министр Алексей Гончарук подписал распоряжение «О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Было решено, что в течение месяца на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины будут вынесены предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, привлеченным к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенным на временно оккупированной территории Украины. Перечень компаний, в отношении которых планируется ввести ограничительные меры, является информацией для служебного пользования и не публикуется.

После вступления в силу решения СНБО, МИД Украины должен будет сообщить о введении новых санкций партнерам из ЕС, США и других государств «с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мер».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в проект документа, которым принимается оборонный бюджет США, внесены положения о санкциях в отношении компаний, которые связаны со строительством российского газаопровода «Северный поток-2».



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