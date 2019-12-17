В Днепре студент-иностранец устроил кровавый дебош в общежитии (фото)

Происшествия

В одном из студенческих общежитий Днепра пьяный иностранец отличился агрессивным поведением. Ранее в этом же городе студент выпал с девятого этажа, но остался жив.

Полицейские, которые прибыли в общежитие по вызову, задержали 24-летнего гражданина Марокко. «Днепр Оперативный» сообщает в Facebook, что иностранец устроил в общежитии дебош: он бросался на других студентов и бил руками стекла. В результате парень нанес себе ранения.

Студента увезли в отделение полиции. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге молодой мужчина избил двух старушек, возрастом более 70 лет каждая, которые сделали ему замечание. Расправа привела к тому, что одна женщина умерла, а вторая госпитализирована с тяжелыми травмами.

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