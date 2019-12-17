23.29 / 23.52 25.86 / 26.23
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Днепре студент-иностранец устроил кровавый дебош в общежитии (фото)

15:22 17 декабря 2019 163
Задержанный
Инф. «ФАКТОВ»

В одном из студенческих общежитий Днепра пьяный иностранец отличился агрессивным поведением. Ранее в этом же городе студент выпал с девятого этажа, но остался жив.

Полицейские, которые прибыли в общежитие по вызову, задержали 24-летнего гражданина Марокко. «Днепр Оперативный» сообщает в Facebook, что иностранец устроил в общежитии дебош: он бросался на других студентов и бил руками стекла. В результате парень нанес себе ранения.

Студента увезли в отделение полиции. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге молодой мужчина избил двух старушек, возрастом более 70 лет каждая, которые сделали ему замечание. Расправа привела к тому, что одна женщина умерла, а вторая госпитализирована с тяжелыми травмами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Жених и невеста режут торт

«Самый нервный в мире жених»: молодожен взбесился на свадьбе, неудачно разрезав торт (видео)

Гороскоп&nbsp;— небо в алмазах

Казенный дом и брачные узы: гороскоп на 2020 год для фиксированных знаков зодиака

Том Круз

Не отходит ни на шаг: Том Круз впервые за много лет «по уши» влюбился (фото красавицы)

Мастиф

Каждый день, в любую погоду: сеть умилил огромный мастиф, провожающий в школу маленьких хозяек (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер