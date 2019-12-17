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Украина

Протесты против рынка земли: аграрии перекрыли трассу Киев – Одесса (фото)

15:44 17 декабря 2019 225
Люди перекрыли трассу Киев&nbsp;— Одесса
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Во вторник, 17 декабря, несколько сот противников земельной реформы, которая по их мнению, позволит концентрировать в одних руках слишком большие участки земель сельскохозяйственного назначения, в знак протеста перекрыли трассу международного значения Киев — Одесса (М-05).

Люди непрестанно ходят по пешеходному переходу возле автозаправки вблизи села Демидовка Любашевского района Одесской области, блокируя таким образом движение.

Периодически накопившийся транспорт пропускают, однако пробки на дороге — все равно мощные.

В месте проведения акции протестующие разместили по обочинам технику с плакатами.

«Аграрии Одесской области призывают власти уменьшить концентрацию земли в одних руках. Мы вышли, чтобы нас услышало правительство и президент. Мы против законопроекта о земле, который собираются принимать во втором чтении. Этот закон призван привести на наши земли транснациональные компании и олигархов», — заявляют участники протеста.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о протестах в Киеве. Под зданием Верховной Рады произошли столкновения полиции и протестующих против рынка земли. В самой Раде нардепы заблокировали президиум. Спикеру Разумкову пришлось досрочно закрыть заседание.

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