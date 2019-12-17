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Протесты против рынка земли: аграрии перекрыли трассу Киев – Одесса (фото)
Во вторник, 17 декабря, несколько сот противников земельной реформы, которая по их мнению, позволит концентрировать в одних руках слишком большие участки земель сельскохозяйственного назначения, в знак протеста перекрыли трассу международного значения Киев — Одесса (М-05).
Люди непрестанно ходят по пешеходному переходу возле автозаправки вблизи села Демидовка Любашевского района Одесской области, блокируя таким образом движение.
Периодически накопившийся транспорт пропускают, однако пробки на дороге — все равно мощные.
В месте проведения акции протестующие разместили по обочинам технику с плакатами.
«Аграрии Одесской области призывают власти уменьшить концентрацию земли в одних руках. Мы вышли, чтобы нас услышало правительство и президент. Мы против законопроекта о земле, который собираются принимать во втором чтении. Этот закон призван привести на наши земли транснациональные компании и олигархов», — заявляют участники протеста.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о протестах в Киеве. Под зданием Верховной Рады произошли столкновения полиции и протестующих против рынка земли. В самой Раде нардепы заблокировали президиум. Спикеру Разумкову пришлось досрочно закрыть заседание.
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