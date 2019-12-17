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Украина

Россия отправляет на Донбасс эшелоны с топливом и экспериментальное оружие, — разведка

16:14 17 декабря 2019 111
Цистерны с топливом
Инф. «ФАКТОВ»

Из Российской Федерации на оккупированные территории Донбасса скрытно была перемещена колонна с военной техникой и личным составом, а через неконтролируемые участки границы — железнодорожные составы с горюче-смазочными материалами. Ранее помощник президента России Владислав Сурков после саммита в Париже посетил в Москве съезд боевиков «Союз добровольцев Донбасса», где были сделаны резонансные заявления об очередном обострении на востоке Украины.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, руководство РФ, несмотря на заявления о якобы поддержке мирных инициатив Украины, наращивает материально-техническое обеспечение оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Так, с начала декабря через неконтролируемый участок границы по железной дороге в ОРДЛО доставили около трех тысяч тонн горюче-смазочных материалов. «На прошлой неделе из России скрыто перемещена колонну военной техники: бронетехники, артиллерийского вооружения, грузовой автомобильной техники с личным составом и материально-техническими средствами военного назначения», — сообщил сотрудник пресс-центра Минобороны Украины полковник Максим Парута.

В то же время, по его словам, командование ВС РФ продолжает использовать временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях как испытательный полигон. «На вооружение соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК продолжают поступать экспериментальные образцы оружия и снаряжения российского производства для опытной эксплуатации в боевых условиях», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный журналист Виталий Портников заявил, что после саммита «нормандской четверки» в Париже президент РФ Владимир Путин вернулся раздраженным из-за итогов встречи, и что он обязательно будет мстить.

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