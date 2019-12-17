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Тина Кароль выпустила именные духи
Популярная певица Тина Кароль, удивившая мощным драматичным клипом с солисткой рок группы The HARDKISS Юлией Саниной, подготовила поклонникам необычный подарок. Перед новогодними праздниками она выпустила под своим именем оригинальный парфюм Tina by Tina Karol с нежным цветочным ароматом. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
«Я хотела создать аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки одетые в этот парфюм, нравились бы своим вторым половинкам. Знаю, как создавать песни, а духи — это мелодия нашей души. Я подумала, что мой первый аромат будет легким, сладким и будоражащим сознание! Кокетство в моде! Такими и вышли духи Tina by Tina Karol», — рассказала Тина о своем первом аромате.
В описании духов говорится, что стартовой нотой является яблоко и свежий мандарин. Затем вступает нота сердца — весенний ландыш, а после раскрывается нежный аромат чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера.
Ранее Тина Кароль выпустила красную помаду, которая стала визитной карточкой певицы.
В недавнем интервью «ФАКТАМ» Тина Кароль рассказала о любимом мужчине, воспитании сына и подготовке к новогодним праздникам.
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