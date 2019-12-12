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Тина Кароль и Юлия Санина выпустили драматичный клип «Вільна» (видео)
Солистка рок-группы The HARDKISS Юлия Санина и популярная певица Тина Кароль, которые вместе с другими артистами поздравили военных на передовой с Днем Вооруженных сил Украины, записали совместный трек и выпустили клип к фильму «Віддана».
«Песня „Вільна“ — это современная и очень крутая украинская музыка, которую хочется слушать. О выборе, вызове и пути каждой женщины, потому что все мы рождаемся свободными, но общество постепенно лишает нас такой привилегии. Трек актуален и созвучен тем темам, о которых сегодня мы все пытаемся говорить шепотом. Потому песня „Вільна“ — своеобразный женский манифест, женская мантра о силе нашего сестринства. И было важно исполнить ее именно дуэтом с другой исполнительницей — сильной, талантливой, поющей. „Вільна“ точно не останется без внимания, потому что эта песня — настоящая бомба-ракета!» — рассказала о новой работе Тина Кароль.
Юлия Санина говорит, что о совместном дуэте они с Тиной Кароль мечтали год, рассматривали несколько вариантов.
«Песня „Вільна“ не похожа на творчество The HARDKISS, не похожа на песни Тины Кароль. Это что-то иное, то, в чем мы соединились. И мне импонирует, что это не просто сингл, это — часть масштабного проекта. Когда выйдет фильм „Віддана“ люди будут иметь дополнительный бэкграунд, который усилит песню, а песня, конечно, по-новому раскроет фильм. Я очень ценю, когда после концерта ко мне подходят и говорят, что наши песни помогли пережить какие-то сложные моменты жизни. Думаю, „Вільна“ станет такой песней для многих. Это гимн современной, сильной женщины», — сказала Санина.
Оператором стал Юрий Король, оператор-постановщик многих украинских фильмов — «Захар Беркут», «Сторожевая застава», «Незламна», «Пульс» и других. Режиссером клипа и фильма «Віддана» выступила Кристина Сиволап.
Фильм выйдет в прокат с 16 января 2020 года.
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