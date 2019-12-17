Империя наносит ответный удар: Россия объявила о новых антиукраинских санкциях

Мир

В понедельник, 16 декабря, правительство Российской Федерации расширило список граждан Украины, к которым применяются санкции. Ранее Кабинет министров Украины решил ввести новые санкции на товары, выпускаемые в России, и к гражданам РФ.

В постановлении указаны следующие граждане Украины, к которым применены санкции РФ: Владимир Босенко, Олег Брындак, Александр Иваницкий, Александр и Андрей Ивановы, Валерий Мигалатьев, Дмитрий Танцюра, Александр Шеремет, Юрий Шумахер.

РБК-Украина также сообщает о введении ограничений на товары: кукурузный крахмал, глюкозу и фруктозу, медицинские воздуховоды и трубки, другие изделия медицинского назначения. Запрещен и ввоз радиаторов, котлов центрального отопления, частей жидкостных насосов.

Ранее сообщалось, что Сенат США утвердил санкции к компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2». Ограничения коснутся руководителей организаций, а также проводимых транзакций. В США предполагают, что из-за санкций России может не завершить строительство скандально известного трубопровода.

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