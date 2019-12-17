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Украина

После столкновений под Радой полиция задержала десятки протестующих

16:46 17 декабря 2019 387
стычки
Инф. «ФАКТОВ»

Столкновения под Верховной Радой днем 17 декабря привели к госпитализации двух правоохранителей, еще 15 получили травмы, но на стационарное лечение этих силовиков не отправляли. Такие данные привел советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

По данным представителя МВД, полиция после стычек задержала 26 протестующих. Об этом советник заявил в эфире телеканала «Наш».

Официально полиция еще не обнародовала общее число задержанных с начала дня, но утверждает, что силовики увозили с ул. Грушевского лишь самых активных протестующих, например, тех, кто применял камни и палки против правоохранителей.

В «Национальном корпусе», чьи активисты были представлены на акции протеста, утверждают, что не менее 50 человек пострадали в стычках.

К 16.00 улицу Грушевского расчистили для проезда транспорта, палатки протестующих демонтировали.

Депутаты в Раде открыли и тут же закрыли вечернее заседание, договорившись перенести рассмотрение всех острых вопросов на один день и собраться в зале 18 декабря.

Напомним, стычки под Радой были связаны с готовящимся ко второму чтению законопроектом о рынке земли. 13 ноября документ уже был принят за основу.

Видео скриншот 112.ua/YouTube

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