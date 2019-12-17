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Здоровье в смартфоне: новое решение в медицине и страховании
На украинский рынок выходит стартап, вошедший в ТОП-10 по версии журнала Time. Телемедицина плюс интернет — вот все, что нужно для быстрой и точной постановки диагноза. Продукт под названием TytoCare способен совершить революцию в оказании консультационной помощи пациентам.
Телемедицина как инструмент для оказания медицинской помощи на расстоянии развивается в мире и Украине не первый десяток лет. Но, как правило, ее используют узкопрофильные специалисты для консультаций и консилиумов в сложных случаях. Израильские специалисты пошли дальше — они разработали, опробовали в пилотном проекте и запустили на американский и европейский рынки прорывной стартап — телемедицинское устройство TytoCare, доступное каждому. Небольшой портативный комплекс для обследования плюс смартфон с выходом в интернет — вот что нужно в любой критической ситуации.
О том, какие изменения в сфере оказания медуслуг повлечет за собой этот компактный гаджет, рассказал генеральный директор компании Giva Care Group, эксклюзивный дистрибьютор TytoCare в Украине Евгений Киян.
— Что собой представляет TytoCare?
— Это уникальная разработка и лучшее решение в мире в сфере массовой телемедицины на сегодняшний день. В этом году стартап вошел в топ-10 лучших изобретений мира по версии журнала Time. Это значит, что он уже оказывает влияние на повседневную жизнь людей и улучшает ее качество. Компания-разработчик нацелена именно на доступность высококачественного медицинского обслуживания в любой точке мира.
— Как можно провести обследование дома или не отходя от рабочего места?
— Во-первых, TytoCare экономит время, во-вторых — нервы.
В первом случае — экономия времени для принятий решений, касающихся здоровья собственного, вашего ребенка, вашего сотрудника. По многочисленным данным, когда человек чувствует слабость или понимает что подхватил вирус, его маршрут к врачу составляет более 1,8 дня. То есть в лучшем случае вы только завтра обратитесь за помощью к врачу, когда не сможете выйти на работу. Но после обращения человек выпадает на несколько дней из рабочего режима, заражает всех своих родных и близких, с кем находится в контакте. И вирусные инфекции поражают от 3 до 5 человек одновременно на второй день вашей простуды. В результате все сотрудники на работе болеют.
Во втором случае — когда работающим родителям сообщают в школе или детском саду, что их ребенок чувствует себя нехорошо, проходит тоже около двух дней до обращения к врачу. В результате кто-то из родителей вынужден сидеть дома с ребенком. Срываются планы, рабочие процессы, начинаются визиты по врачам.
TytoCare предлагает уникальнейшее решение, как действовать быстро и экономить свои деньги.
Результаты сразу же отправляются специалисту, не нужно ехать в клинику, сидеть в очереди, вызывать врача в ночное время. И главное, TytoCare позволяет оперативно принимать решение о лечении пациента. Согласитесь, во многих критических ситуациях такая экономия времени очень важна. Пациенту не нужно идти в клинику на повторный осмотр, а услуги специалиста оплачиваются онлайн.
— Как выглядит сам процесс?
— Система TytoHome- это портативный набор с цифровой камерой, термометром, стетоскопом, отоскопом, депрессором языка и платформой TytoApp для отправки данных. Гаджет делает замеры и снимки, обрабатывает их и отправляет специалисту. А вы спокойно ждете его совета.
То есть в домашних условиях, на учебе или на работе вы можете провести обследование и с помощью врача быстро диагностировать такие острые состояния, как простуда, ангина, ушные инфекции, высыпания, а кроме того, контролировать хронические заболевания — такие как астма и сердечная недостаточность.
— А насколько точными будут данные, полученные в ходе такого самостоятельно обследования?
— В устройство встроена технология наведения, которая обеспечивает клиническую точность. TytoCare использует цифровой звук и видео высокого разрешения, чтобы захватывать шумы сердца и легких, фиксировать частоту сердечных сокращений, делать четкие снимки ушного канала, горла, кожи, с высокой точностью измерять температуру. Специалисту этого достаточно, чтобы поставить диагноз и дать рекомендации к лечению. Кроме того устройство имеет все сертификаты по стандартам FDA и СЕ. А также мы его уже зарегистрировали в Украине и активно ведем переговоры со странами СНГ.
— Что нужно иметь, чтобы использовать устройство в домашних условиях?
— Нужен смартфон или планшет с двумя последними версиями программного обеспечения iOS либо Android OS 4.4.4 или выше. Как правило, все телефоны которые находятся в пользовании у населения, автоматически обновляются до этих последних версий. То есть каждый владелец телефона может себя застраховать с помощью TytoCare.
— Сервис для клиник. Своим решением вы помогаете клиникам значительно улучшить их сервис. Вы работаете со всеми клиниками?
— Tyto Care доказывает свою эффективность во многих странах. И одним из первых преимуществ является улучшение сервиса в клиниках для их клиентов. Сейчас уже более нескольких сот клиник по всей Украине тестируют нашу технологию. У нас высокие стандарты оказания услуги телемедицины, и мы ожидаем того же от наших партнеров. В первую очередь смотрим на отзывы о клинике. Если там есть проблемы с менеджментом, то такой клинике в первую очередь нужно улучшить стандарты качества уже существующих услуг, а потом внедрять новые технологии.
— Каким образом процесс может выглядеть на рабочем месте или во время учебы?
— Американские коллеги подсчитали, что 89% студентов, которые воспользовались подобным устройством, оказались в состоянии вернуться на занятия, а работодатели благодаря этой телемедицинской технологии могут сэкономить как минимум 50% затрат на скорую и неотложную помощь для сотрудников. Это и сокращение прогулов, и повышение продуктивности — как для университета, так и для компании.
В условиях учебного заведения и офисной компании либо производства комплекс может использовать медсестра или штатный медицинский сотрудник. TytoPro для офисов и производств включает в себя комплект для обследования сердца, легких, горла, кожи, ушей, измерения температуры. В этом комплекте для передачи данных используется платформа TytoVisit — она позволяет проводить консультации с врачом в прямом эфире. Это значит, что вам не нужно отпрашиваться с работы или учебы, ехать в клинику, сидеть в очередях. За считаные минуты вы точно будете знать, что с вами и как вас вылечить. Сейчас мы получаем много предложений от страховых компаний туристических операторов которые заинтересованы улучшить свой сервис. В ближайшее время определимся с главными партнерами на рынке.
Контакты:
Giva Care Croup Эксклюзивный дистрибьютор TytoCare в Украине
044 504 21 35
[email protected]
www.givacare.com
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