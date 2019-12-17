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Седокова увела ботинки у любовника, оставив его в носках (фото)
Анна Седокова, сверкнувшая пышной грудью в свой день рождения, показала, чем закончилась громкая вечеринка в честь 37-летия. Певица весь вечер плясала в босоножках на высоких каблуках, а домой возвращалась в туфлях молодого любовника Яниса Тиммы. Спортсмену пришлось идти в одних носках. По мнению Анны, именно так выглядит настоящая любовь.
«Любовь — это когда после вечеринки он отдаёт тебе свои ботинки, а сам идёт в носках. Пусть это фото будет первым официальным нашего праздника вчера! Я благодарю всех наших друзей и самых любимых артистов, которые стали нашим праздником. И бесконечно благодарю тебя, любимый @janis.timma за все #люблю #сильносилно», — написала Анна под фото в лифте.
Она также рассказала в сети, что впервые за долгие годы отмечала день рождения так громко и весело, собрав друзей. На празднике она появилась в эффектном красном блестящем платье с очень глубоким декольте, едва удерживающим грудь.
Весь вечер Анна и Янис не отходили друг от друга, они не скрывали свои чувства, обнимались и целовались на публике.
Напомним, в начале отношений Седокова и Тимма скрывали роман. В недавней публикации в сети Анна намекнула на беременность.
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