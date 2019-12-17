23.29 / 23.51 25.85 / 26.23
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Дело о бронежилетах: генерал Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 миллионов (фото)

18:39 17 декабря 2019 185
марченко
Инф. «ФАКТОВ»

Генерал-майор Дмитрий Марченко, попавший в СИЗО из-за дела о якобы некачественных армейских бронежилетах, вечером 17 декабря покинул следственный изолятор.

За Марченко был внесен залог — 20 миллионов гривен. Средства собирали как на специально открытый счет, так и во время благотворительного концерта 16 декабря. Около полутора миллиона гривен внесли граждане, остаток суммы — около 19 млн гривен — доложили пятый президент Украины Петр Порошенко с семьей.

Напомним, Марченко был арестован судом с баснословным залогом 76 млн гривен. Позднее суд скостил эту сумму до 20 миллионов.

В ноябре Госбюро расследований заявило, что подозревает пятерых чиновников Министерства обороны в закупке некачественных бронежилетов. Под подозрением оказались руководитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ генерал Дмитрий Марченко и его подчиненные.

Фото Юрий Бирюков/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Кейт Миддлтон и принц Уильям

«Только не на людях, Уильям!»: Кейт Миддлтон сбросила руку мужа, коснувшегося ее плеча (видео)

Пенсия в Украине

Назначается пожизненно: в ПФУ разъяснили, кто может претендовать на пенсию в случае потери кормильца

Гороскоп&nbsp;— небо в алмазах

Казенный дом и брачные узы: гороскоп на 2020 год для фиксированных знаков зодиака

Собаки и скелет ихтиозавра

Собаки во время прогулки с хозяином нашли ихтиозавра (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер