Украина

Дело о бронежилетах: генерал Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 миллионов (фото)

Генерал-майор Дмитрий Марченко, попавший в СИЗО из-за дела о якобы некачественных армейских бронежилетах, вечером 17 декабря покинул следственный изолятор.

За Марченко был внесен залог — 20 миллионов гривен. Средства собирали как на специально открытый счет, так и во время благотворительного концерта 16 декабря. Около полутора миллиона гривен внесли граждане, остаток суммы — около 19 млн гривен — доложили пятый президент Украины Петр Порошенко с семьей.

Напомним, Марченко был арестован судом с баснословным залогом 76 млн гривен. Позднее суд скостил эту сумму до 20 миллионов.

В ноябре Госбюро расследований заявило, что подозревает пятерых чиновников Министерства обороны в закупке некачественных бронежилетов. Под подозрением оказались руководитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ генерал Дмитрий Марченко и его подчиненные.

Фото Юрий Бирюков/Facebook

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