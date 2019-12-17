- 19:22 «Джокер» должен остаться без работы: глава СБУ высказался о скандальном пранкере
- 19:15 Под Киевом строители и коммунальщики подрались из-за грязных колес грузовика: в ход пошло оружие
- 18:46 «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 18:44 «Передаем привет ТНТ»: российская газета потроллила телеканал, прервавший показ «Слуги народа»
- 18:41 «Барселона» – «Реал»: противостояние длиною в 117 лет
- 18:39 Дело о бронежилетах: генерал Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 миллионов
- 18:29 Украинские производители завоевывают международные рынки
- 18:26 "Держитесь, Россия с вами": выданный Украиной азербайджанский блогер оказался сторонником донбасских боевиков
- 18:14 Седокова увела ботинки у любовника, оставив его в носках
- 18:12 Аномально теплый декабрь установил новый температурный рекорд в Киеве
- 17:54 Умерла в карете "скорой": полиция выясняет обстоятельства смерти школьницы в Ровно
- 17:45 Пожар в колледже: в ГСЧС резко ответили на заявление СБУ об уничтожении документов
Дело о бронежилетах: генерал Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 миллионов (фото)
Генерал-майор Дмитрий Марченко, попавший в СИЗО из-за дела о якобы некачественных армейских бронежилетах, вечером 17 декабря покинул следственный изолятор.
За Марченко был внесен залог — 20 миллионов гривен. Средства собирали как на специально открытый счет, так и во время благотворительного концерта 16 декабря. Около полутора миллиона гривен внесли граждане, остаток суммы — около 19 млн гривен — доложили пятый президент Украины Петр Порошенко с семьей.
Напомним, Марченко был арестован судом с баснословным залогом 76 млн гривен. Позднее суд скостил эту сумму до 20 миллионов.
В ноябре Госбюро расследований заявило, что подозревает пятерых чиновников Министерства обороны в закупке некачественных бронежилетов. Под подозрением оказались руководитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ генерал Дмитрий Марченко и его подчиненные.
Фото Юрий Бирюков/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Назначается пожизненно: в ПФУ разъяснили, кто может претендовать на пенсию в случае потери кормильца
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.