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«Джокер» должен остаться без работы: глава СБУ высказался о скандальном пранкере
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал фейки и киберугрозы основными вызовами для национальной безопасности. Также он прокомментировал причины скандальной известности пранкера Джокера. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Иван Баканов отметил, что дезинформация дестабилизирует ситуацию, а в фейковом поле работают и внутренние, и внешние силы. Глава СБУ также высказался по поводу опасности киберугроз.
«Защита информационных баз, в том числе тех, которые будут в основе программы „Государство в смартфоне“ — это приоритет. Совместно с СНБО, Кабинетом министров, киберподразделениями других правоохранительных органов мы сегодня работаем над этим вопросом. То есть, речь идет не только о девайсах, но и о коммуникациях, которые также должны быть защищены», — заявил Баканов.
Глава СБУ не уточнил, кто стоит за пранкером Джокером, но сказал, что оперативная информация по этой персоне имеется, и определенные связки ведут за границу.
«Джокер» — это наше отражение в зеркале. И тут, на мой взгляд, мы больше должны уделять внимания политической культуре в Украине в целом, ведь сегодня пищу «Джокеру» дают именно политики. Мы все должны измениться для того, чтобы он просто остался без работы", — подчеркнул руководитель спецслужбы.
Ранее сообщалось, что пранкер «Джокер» вышел в прямой эфир телеканала NEWSONE, который принадлежит Виктора Медведчука.
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