"Писал под фотографией Генпрокурора": Холодницкий признал факт общения с пранкером Джокером

Украина

Выступавший на днях на одном из телеканалов Медведчука пранкер «Джокер» активно переписывался с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

Об этом сам Холодницкий рассказал в эфире программы «Факти тижня».

«Он представился Джокером. Тоже написал под фотографией Генпрокурора, сказал, что у него есть куча информации. По моей просьбе выдать ее нормально, в официальном порядке, он сказал, что еще не время, но он это обязательно сделает», — заявил Холодницкий.

Главе САП также стало известно о попытках пранкера разыграть народных депутатов от его имени. В частности, от имени Холодницкого неизвестный писал нардепу от фракции «Слуги народа» Юрию Корявченкову. Но пранк не удался — у Корявченкова был настоящий номер Холодницкого. Кроме того, пранкер писал на русском языке, а глава САП говорит, что использует только украинский язык в переписке.

По мнению прокурора, пранки в украинской политике — тренд 2019 года, и за ними может стоять не один человек, а целая команда.

При этом использовать материалы пранкеров в уголовных процессах пока невозможно, отметил прокурор.

Напомним, ряд украинских политиков — народных депутатов и министров — вступили в переписку с абонентом, представившимся Русланом Рябошапкой. Вскоре стало известно, что имя Рябошапки использует пранкер, позднее назвавшийся Джокером. Позднее нардеп от «Оппозиционной платформы» Илья Кива пришел в Верховную Раду в маске Джокера и сфотографировался в таком виде с коллегами.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что человек, представляющийся «пранкером Джокером», выложил в сеть сканы переписки в мессенджере, которую он вел якобы с народным депутатом Украины Романом Иванисовым.

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