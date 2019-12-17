"Мы должны научиться разговаривать": Зеленский отреагировал на беспорядки возле Рады

Политика

Президент Владимир Зеленский отреагировал на акции протеста под Верховной Радой, участники которых выступали против нового закона о продаже земли. Зеленский считает, что людям «нужно учиться разговаривать» и не использовать политические лозунги.

«На митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские. Это не путь цивилизованной страны. Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться разговаривать, уважать друг друга и, наконец, жить вместе», — заявил Зеленский. Также он пообещал, что ко второму чтению в закон о земле будут внесены правки.

Напомним, протесты под Верховной Радой 17 декабря были связаны с готовящимся к принятию в парламенте законопроектом о рынке земли. Митингующие выступали против принятия закона в его нынешнем виде.

Участники протестов хотели установить на ул. Грушевского палатки. Этому воспротивилась полиция. В стычках пострадали как минимум 17 правоохранителей и двое митингующих, 26 человек были задержаны.

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