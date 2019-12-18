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Происшествия

"Гром" прогремел: обстрелявший полицию "киевский стрелок" задержан под Полтавой (видео)

0:25 18 декабря 2019 77
Задержание стрелка
Инф. «ФАКТОВ»

Правоохранители Киевской области задержали злоумышленника, который в поселке Яготин открыл огонь из ружья по наряду полиции, а затем скрылся на микроавтобусе. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции области.

Уточняется, что сразу после инцидента на Киевщине полицейские ввели в действие операции «Гром» и «Сирена». Кроме того, во время проведения неотложного обыска в доме его родителей мужчины изъяли оружие, в частности гранатомет и взрывные устройства.

На протяжение недели для поиска вооруженного правонарушителя каждый день привлекалось от 70 до 90 полицейских.

Все это время правоохранители отрабатывали ближайшие населенные пункты.

Разыскали злоумышленника сегодня в селе Кулажинцы Полтавской области, там он скрывался в доме старой знакомой.

Его задержали работники Яготинского участка полка при поддержке спецподразделения «Корд» в порядке ст. 208 УПК Украины.

Открыто 3 уголовных производства ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) и по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Досудебное расследование продолжается.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что во Львове двое подростков обстреляли окна жилого дома. Полицейские задержали двух парней возрастом 14 и 15 лет, которые и устроили стрельбу. Они ответили, что вели огонь только по пустым бутылкам.

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