- 01:50 Больше не будем братьями: в РФ высказались об отношении к Зеленскому и украинцам
- 01:28 Предлагал "заработать" за ночь до 500 долларов: в Киеве задержали организатора сети борделей из Винницы
- 00:55 Отставка точно отменяется: министр юстиции Малюська получил более 1 млн грн пенсии
- 00:25 "Гром" прогремел: обстрелявший полицию "киевский стрелок" задержан под Полтавой
- 17.12 23:55 А как же Украина? Сеть взбудоражило упоминание России в книге для украинских школьников
- 17.12 23:45 Мультфильм "Ледяное сердце II" собрал в мировом прокате более миллиарда долларов
- 17.12 23:24 В полиции ответили на сенсационное расследование СМИ об убийцах Шеремета
- 17.12 23:14 Стычки под Радой: стало известно о тяжелом состоянии пострадавшего подполковника Нацгвардии
- 17.12 22:46 Сенат США одобрил оборонный бюджет: что это значит для Украины
- 17.12 22:25 Дело Зайцевой: Верховный суд принял к рассмотрению жалобу виновницы громкого ДТП
- 17.12 21:59 Дипломата-антисемита восстановили в должности: МИД намерен судиться
- 17.12 21:58 Кому повезет: гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака
Больше не будем братьями: в РФ высказались об отношении к Зеленскому и украинцам
В Российской Федерации, которая ввела антиукраинские санкции, решили узнать мнение граждан относительно президента Украины Владимиру Зеленскому и гражданам нашей страны.
Об этом сообщает ТАСС.
В частности, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в ходе которого россияне высказали свое отношении по указанным вопросам.
Согласно опросу, 67 процентов считают, что избрание Зеленского президентом никак не сказалось на взаимоотношениях стран. Однако 16 процентов высказались об улучшении ситуации. Девять процентов опрошенных посчитали, что отношения между Киевом и Москвой стали хуже. Еще восемь процентов затруднились с ответом.
Среди опрошенных россиян оказались и те, кто ничего не знает о деятельности украинского президента, таких было 35 процентов. А некоторые россияне (29 процентов) выразили свое безразличие к украинскому лидеру. При этом девять процентов положительно отозвались о нем, а 21 процент — отрицательно.
Также выяснилось, что в целом россияне относятся к Зеленскому скептически. Объясняется это тем, что президент Украины «не перешел от слов к делам».
19 процентов респондентов выразили надежду на дружеские и добрососедские отношения между странами в будущем.
Однако 11 процентов высказали предположение о том, что общение будет становиться только хуже. Еще 43 процента отметили возможность нормализации отношений, но «братскими», по их мнению, они уже не будут.
Опрос проводился 12 декабря 2019 года по телефону среди 1,6 тысячи респондентов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в самой Украине по состоянию на конец ноября 2019 года количество украинцев, положительно относящихся к президенту Владимиру Зеленскому, снизилось до 52%. Ранее данные опроса показывали, что Зеленского поддерживают 62% процента украинцев.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.