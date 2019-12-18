Мир

Больше не будем братьями: в РФ высказались об отношении к Зеленскому и украинцам

В Российской Федерации, которая ввела антиукраинские санкции, решили узнать мнение граждан относительно президента Украины Владимиру Зеленскому и гражданам нашей страны.

Об этом сообщает ТАСС.

В частности, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в ходе которого россияне высказали свое отношении по указанным вопросам.

Согласно опросу, 67 процентов считают, что избрание Зеленского президентом никак не сказалось на взаимоотношениях стран. Однако 16 процентов высказались об улучшении ситуации. Девять процентов опрошенных посчитали, что отношения между Киевом и Москвой стали хуже. Еще восемь процентов затруднились с ответом.

Среди опрошенных россиян оказались и те, кто ничего не знает о деятельности украинского президента, таких было 35 процентов. А некоторые россияне (29 процентов) выразили свое безразличие к украинскому лидеру. При этом девять процентов положительно отозвались о нем, а 21 процент — отрицательно.

Также выяснилось, что в целом россияне относятся к Зеленскому скептически. Объясняется это тем, что президент Украины «не перешел от слов к делам».

19 процентов респондентов выразили надежду на дружеские и добрососедские отношения между странами в будущем.

Однако 11 процентов высказали предположение о том, что общение будет становиться только хуже. Еще 43 процента отметили возможность нормализации отношений, но «братскими», по их мнению, они уже не будут.

Опрос проводился 12 декабря 2019 года по телефону среди 1,6 тысячи респондентов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в самой Украине по состоянию на конец ноября 2019 года количество украинцев, положительно относящихся к президенту Владимиру Зеленскому, снизилось до 52%. Ранее данные опроса показывали, что Зеленского поддерживают 62% процента украинцев.

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