Мир

В США продолжается скандал, который косвенно связан с «накопавшим в Украине улик» Руди Джулиани — личным адвокатом президента Дональда Трампа.

В частности, сообщается, что прокурорам удалось выяснить, что деловой партнер Руди Лев Парнас получил 1 миллион долларов от адвоката украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Так, в суде 17 декабря прокуроры заявили, что Парнас не сообщил о получении одного миллиона долларов со счета в России. Деньги якобы поступили в сентябре, за месяц до того, как Парнаса обвинили в нарушениях финансирования предвыборной кампании Дональда Трампа, сговоре, даче ложных показаний и фальсификации записей. Парнас это отрицает.

Лев Парнас и его жена Светлана

При этом также установлено, что счет был открыт на имя жены Льва Парнаса — Светланы Парнас.

Как известно, Льва Парнаса и его помощника Игоря Фрумана обвиняют в том, что они, работая на заказ одного или нескольких украинских государственных чиновников, пытались добиться отставки посла США в Украине Мари Йованович.

Американские СМИ, в частности NBC, уже заявили, что одним из таких чиновников является бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Ранее он обвинил в коррупции бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Гантера. Многие называют эти обвинения необоснованными.

Ранее издание Bloomberg писало, что Лев Парнас был связан с группой юристов украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Тот в свою очередь является партнером осужденного американского лоббиста Пола Манафорта.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре стало известно, что в США были взяты под стражу два бизнесмена, которые являются выходцами из Украины — Лев Парнас и Игорь Фруман. Оба они связаны с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани. Парнаса и Фрумана обвиняют в нарушении американского законодательства о выборах. Бизнесмены через свою фирму Global Energy Producers LLC щедро финансировали группу America First Action, которая занимается подготовкой новой избирательной кампании Дональда Трампа. Также они оказывали финансовую поддержку республиканским кандидатам на выборах различного уровня. Делалось это вопреки закону. Позже Льва Парнаса освободили под залог пока, и он ожидает начала рассмотрения дела. Установлено, что в течение последних трех лет Парнас получил более 1,5 миллиона долларов от источников из России и Украины.

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