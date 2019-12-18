Пустыня с пенсионерами: Донбассу предрекли судьбу Приднестровья

Украина

Оккупированные Россией районы Донбасса рискуют стать новым Приднестровьем, то есть непризнанным регионом без развития и без будущего. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал украинский журналист, генеральный директор агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко.

«Не думаю, что возможен грузинский вариант, то есть признание Россией этих территорий в качестве государств. Да и особой необходимости в этом нет. Донбасс для России, безусловно, чемодан без ручки… Нести его на самом деле тяжело, в основном финансово. А бросить жалко», — объяснил Мартыненко.

Судя по текущей ситуации на Донбассе, журналист не видит шансов, что Россия будет финансово вкладываться в оккупированный регион.

«Никакого развития там, конечно, не будет. Еще несколько лет, и там останутся только несчастные пенсионеры, а все трудоспособные жители уедут. Мне интересно, каким образом Россия собирается развивать этот регион? Или она собирается там сделать пустыню, в которой живут пенсионеры? Тогда об этом стоило бы честно сказать. Шансов на развитие у этих территорий нет. Вся эта история будет тянуться без малейшего просвета на будущее», — подчеркнул Мартыненко.

В то же время есть возможность, что в России когда-то, спустя годы, согласятся искать компромиссы по Донбассу. «Есть шансы, что Россия изменится. Не получилось сейчас, хотя надежды были, возможно, должно пройти время, чтобы это произошло», — подытожил журналист.

Напомним, Мартыненко считает, что в окружении Путина есть люди, которые способны его убедить в необходимости компромисса. Об этом подробно в интервью Мартыненко «Во время встречи Зеленского с Путиным в Елисейском дворце были российские «зеленые человечки».

Фото Евгений Каплин/Facebook

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