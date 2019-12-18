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Фамилию не меняла: стали известны подробности тайной свадьбы Петросяна с молодой любовницей
Пока 74-летний юморист Евгений Петросян и его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова отказываются комментировать свадьбу, журналисты находят новые доказательства тайной церемонии, которая состоялась в начале декабря.
Друг Евгения Вагановича рассказал, что молодожены расписались в Кутузовском загсе Москвы. Брухунова осталась на своей фамилии. На ее безымянном пальце заметили обручальное кольцо из белого золота с бриллиантом в один карат.
Роман юмориста подтвердил и сатирик Георгий Териков.
«Мне кто-то из знакомых рассказал, я позвонил Жене с поздравлениями. Спросил: „Ты правда женился?“ Он засмеялся: „Ну, а как ты думаешь? Да, женился“. Я его поздравил, он меня поблагодарил за поздравления. Что могу сказать? Он очень счастлив с Таней, — рассказывает „КП“ Георгий Териков. — Безусловно, шумиха вокруг свадьбы им не нравится. Они люди скромные. Я за Женю очень рад. Встретил он новую жену — ну и хорошо. Дай бог их семье счастья. Женя прекрасно выглядит, прекрасно работает, все у него нормально», — сказал Териков КП.
Также Брухунову заподозрили в беременности. На последних фото в социальной сети Татьяна одета в просторные балахонистые наряды, скрывающие фигуру. Кроме того, подписчики в сети, заметили, что Татьяна подписалась на страницу известного московского госпиталя, где появились на свет многие звездные наследники.
Петросян и Брухунова ни роман, ни свадьбу не комментируют, чем провоцируют еще больше слухов. На днях они вместе посетили театр. Петросян резко отреагировал на вопрос журналиста о свадьбе, выхватил у него микрофон и послал в известном направлении.
Напомним, бывшая жена Петросяна Елена Степаненко пожелала молодоженам счастья.
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