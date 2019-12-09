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Шоу-бизнес

Елена Степаненко неожиданно отреагировала на свадьбу Петросяна с молодой любовницей

17:45 9 декабря 2019 254
Елена Степаненко
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Бывшая жена российского юмориста Евгения Петросяна неожиданно отреагировала на его свадьбу с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Елена Степаненко ответила, что думает о пятом браке бывшего мужа.

«Я не в курсе. Если это действительно правда, я желаю им счастья!» — сказала Елена Григорьевна.

Напомним, Петросян и Степаненко развелись в 2018 году, но продолжают в судах со скандалами делить имущество. Предметом спора являются денежные средства, заработанные за 33 года и просторная квартира в Москве, которую занимает Степаненко.

Осенью этого года Петросян проник в жилье и забрал некоторые личные вещи. Елена сняла его визит на телефон.

«Он забрал удостоверение народного артиста, свой компьютер, который ему нужен для работы, какие-то личные вещи. Они не являются предметом раздела. Лучше бывшие супруги общаться не стали, потому что Степаненко находится в обиженной позе и принципиально не хочет заключать никаких мировых соглашений», — рассказывал его адвокат Сергей Жорин «СтарХиту».

Петросян не реагирует на слухи и пока не комментирует свадьбу.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что актриса Ксения Мишина отреагировала на слухи о романе с Владимиром Остапчуком.

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