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Елена Степаненко неожиданно отреагировала на свадьбу Петросяна с молодой любовницей
Бывшая жена российского юмориста Евгения Петросяна неожиданно отреагировала на его свадьбу с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Елена Степаненко ответила, что думает о пятом браке бывшего мужа.
«Я не в курсе. Если это действительно правда, я желаю им счастья!» — сказала Елена Григорьевна.
Напомним, Петросян и Степаненко развелись в 2018 году, но продолжают в судах со скандалами делить имущество. Предметом спора являются денежные средства, заработанные за 33 года и просторная квартира в Москве, которую занимает Степаненко.
Осенью этого года Петросян проник в жилье и забрал некоторые личные вещи. Елена сняла его визит на телефон.
«Он забрал удостоверение народного артиста, свой компьютер, который ему нужен для работы, какие-то личные вещи. Они не являются предметом раздела. Лучше бывшие супруги общаться не стали, потому что Степаненко находится в обиженной позе и принципиально не хочет заключать никаких мировых соглашений», — рассказывал его адвокат Сергей Жорин «СтарХиту».
Петросян не реагирует на слухи и пока не комментирует свадьбу.
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