«Не довесок к Петросяну»: молодая жена юмориста выступила с гневным заявлением

Шоу-бизнес

30-летняя помощница 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, которая якобы в начале декабря вышла замуж за своего работодателя, после многочисленных публикаций в СМИ о тайной свадьбе разразилась гневным комментарием. Сложившуюся ситуацию вокруг их барака она называет «богадельней» и в очередной раз заявляет, что не собирается комментировать личную жизнь.

Татьяна возмущается, что ее воспринимают лишь, как пару Петросяна.

«Я самостоятельный человек. Не довесок к артисту Евгению Петросяну. В связи с чем прошу ВСЕХ вас никогда впредь здесь не заниматься болтологией на данную тему», — пишет Брухунова и добавляет, что не собирается ни за что оправдываться и давать комментарии.

«Прошу так же не обращаться ко мне за комментариями по тому или иному вопросу, связанному с моей личной жизнью. Не считаю это возможным. Мне не за что ни перед кем оправдываться! Я вправе распоряжаться своим личным временем и пространством так, как сочту нужным без оглядки на «доброжелателей», — считает Татьяна.

Отдельно она обратилась к журналистам, называя их «стервятниками».

Стоит отметить, что Петросян и Брухунова уже несколько лет держат интригу, подогревая слухи о романе. Татьяна следует за Евгением Вагановичем, сопровождает его в поездках и на фестивалях. Скандальный развод Петросяна с Еленой Степаненко и позиция Брухуновой только укрепили версии о романе. Юморист и его помощница не подтверждают, но и не опровергают слухи о романтических отношениях и о свадьбе, тем самым порождая новые слухи.

Елена Степаненко в комментарии журналистам пожелала молодым счастья.

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