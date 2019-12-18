Украина

В скандале вокруг Пинчука всплыли деньги от МВФ: что происходит

В Украине продолжается скандал вокруг известного бизнесмена Виктора Пинчука. Как известно, нардеп Андрей Деркач обвинил Пинчука в сотрудничестве с КГБ СССР. Кроме того, нардеп заявил, что бизнесмен через свой фонд якобы финансировал избирательную кампанию кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», Деркач считает, что правоохранители должны расследовать деятельность Фонда Виктора Пинчука, в частности, во время предвыборной президентской кампании в США в 2015 году.

Так, народный депутат, ссылаясь на данные французских журналистов-расследователей, заявил, что размер взноса в фонд Хиллари Клинтон, который якобы сделал Виктор Пинчук, составил порядка 29 миллионов долларов, и что эти деньги могли быть получены в качестве стабилизационного кредита (357 млн грн) от НБУ банком Пинчука «Кредит Днепр».

После получения денег от НБУ, как утверждает народный депутат Украины, они были выведены в офшоры, а затем поступили на счета фонда бизнесмена.

«Общая схема выглядит следующим образом. МВФ одалживает Украине деньги в 2015 году. В этом же году „Кредит Днепр“ Виктора Пинчука получает 357 млн грн стабилизационного кредита от НБУ за счет средств Международного валютного фонда. „Дельта банк“ получает суммарно кредиты 5 млрд 110 млн грн. Эти деньги банки выводят через австрийский Meinl Bank на офшоры, а оттуда на фонд Пинчука», — сказал Деркач.

Тем временем в Фонде Виктора Пинчука ранее отвергли слова Деркача о сотрудничестве бизнесмена с КГБ СССР.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 11 и 12 ноября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении восьми лицам, которых заподозрили в причастности к хищению 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита, выделенного в 2014 году 2019 году Нацбанком «VAB Банку».

Фото Фонда Виктора Пинчука.

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