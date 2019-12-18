23.27 / 23.50 25.83 / 26.21
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Пинчука обвинили в работе на КГБ СССР и показали документы: все подробности скандала

10:34 18 декабря 2019 302
Виктор Пинчук
Инф. «ФАКТОВ»

Внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач выложил в сеть скан документа, который, по его словам, свидетельствует о том, что под псевдонимом «Валерий» с КГБ в свое время сотрудничал украинский бизнесмен Виктор Пинчук. Ранее сообщалось, что бизнесмен вскоре после победы Владимира Зеленского на выборах тайно посещал Администрацию президента.

В документе, в частности, говорится, что бизнесмен дает «согласие добровольно оказывать помощь органам КГБ в их работе по защите безопасности нашей родины», а также обязуется не разглашать «формы и методы работы органов КГБ, а также сведения о лицах, интересующих органы КГБ». Андрей Деркач утверждает, что у него находится подлинный документ.

Тем временем в Фонде Виктора Пинчука «Громадскому» заявили, что заявление народного депутата является «чистой выдумкой и провокацией, как против Фонда, так и непосредственно против Виктора Пинчука».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после тайного визита в Администрацию президента Виктора Пинчука, первый советник президента Сергей Шефир пояснил, что бизнесмен помог уговорить Леонида Кучму вернутся в переговорную группу в Минске.

Фото Фонда Виктора Пинчука.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Кейт Миддлтон и принц Уильям

«Только не на людях, Уильям!»: Кейт Миддлтон сбросила руку мужа, коснувшегося ее плеча (видео)

Собаки и скелет ихтиозавра

Собаки во время прогулки с хозяином нашли ихтиозавра (фото)

Васильев

Вслед за "Митяем": в "Сваты" возвращается актер Васильев, герой которого "умер" в четвертом сезоне

отец зеленского

"Ему это президентство до одного места": отец Зеленского назвал избирателей "биомассой" и удивил откровениями

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер