Украина

Пинчука обвинили в работе на КГБ СССР и показали документы: все подробности скандала

Внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач выложил в сеть скан документа, который, по его словам, свидетельствует о том, что под псевдонимом «Валерий» с КГБ в свое время сотрудничал украинский бизнесмен Виктор Пинчук. Ранее сообщалось, что бизнесмен вскоре после победы Владимира Зеленского на выборах тайно посещал Администрацию президента.

В документе, в частности, говорится, что бизнесмен дает «согласие добровольно оказывать помощь органам КГБ в их работе по защите безопасности нашей родины», а также обязуется не разглашать «формы и методы работы органов КГБ, а также сведения о лицах, интересующих органы КГБ». Андрей Деркач утверждает, что у него находится подлинный документ.

Тем временем в Фонде Виктора Пинчука «Громадскому» заявили, что заявление народного депутата является «чистой выдумкой и провокацией, как против Фонда, так и непосредственно против Виктора Пинчука».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после тайного визита в Администрацию президента Виктора Пинчука, первый советник президента Сергей Шефир пояснил, что бизнесмен помог уговорить Леонида Кучму вернутся в переговорную группу в Минске.



Фото Фонда Виктора Пинчука.

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