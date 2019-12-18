- 10:36 Жеребьевка Кубка Украины по футболу: онлайн-видеотрансляция
- 10:34 Пинчука обвинили в работе на КГБ СССР и показали документы: все подробности скандала
- 10:23 Теперь работает бесплатно: выигравший 135 миллионов долларов британец удивил всю страну
- 10:21 Глава СБУ Баканов оценил угрозу сепаратизма в Западной Украине
- 10:01 Полмиллиона за школу: отец Жанны Фриске обвинил Шепелева в расточительстве
- 09:59 «Барселона» – «Реал»: прогнозы букмекеров на «Эль Классико»
- 09:55 Антоненко не в СИЗО, а Кузьменко подает апелляцию: новые подробности в деле об убийстве Шеремета
- 09:48 «Не скучаю по России»: бывший российский журналист получил украинское гражданство
- 09:38 «Ты поженишься с мальчиком или с девочкой?»: Шарлиз Терон рассказала, как воспитывает дочь-трансгендера
- 09:35 Крымнаш головного мозга: в Феодосии продают "вежливые конфеты" из России
- 09:24 Фамилию не меняла: стали известны подробности тайной свадьбы Петросяна с молодой любовницей
- 09:15 Битва за землю: прямая трансляция заседания Верховной Рады
Пинчука обвинили в работе на КГБ СССР и показали документы: все подробности скандала
Внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач выложил в сеть скан документа, который, по его словам, свидетельствует о том, что под псевдонимом «Валерий» с КГБ в свое время сотрудничал украинский бизнесмен Виктор Пинчук. Ранее сообщалось, что бизнесмен вскоре после победы Владимира Зеленского на выборах тайно посещал Администрацию президента.
В документе, в частности, говорится, что бизнесмен дает «согласие добровольно оказывать помощь органам КГБ в их работе по защите безопасности нашей родины», а также обязуется не разглашать «формы и методы работы органов КГБ, а также сведения о лицах, интересующих органы КГБ». Андрей Деркач утверждает, что у него находится подлинный документ.
Тем временем в Фонде Виктора Пинчука «Громадскому» заявили, что заявление народного депутата является «чистой выдумкой и провокацией, как против Фонда, так и непосредственно против Виктора Пинчука».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после тайного визита в Администрацию президента Виктора Пинчука, первый советник президента Сергей Шефир пояснил, что бизнесмен помог уговорить Леонида Кучму вернутся в переговорную группу в Минске.
Фото Фонда Виктора Пинчука.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»