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Рада приняла важное решение по поводу неприкосновенности нардепов
В среду, 18 декабря, Верховная Рада внесла правки в законопроект «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины». Ранее сообщалось, что в этот же день фракция «слуг народа» решила отложить принятие закона о введении в Украине рынка сельскохозяйственных земель — это было сделано после протестов под стенами Верховной Рады.
Как сообщает РБК-Украина, изменения заключаются в том, что теперь уголовное дело против народного депутата сможет открывать исключительно генеральный прокурор Украины. За документ проголосовал 291 нардеп.
Как сообщалось ранее, 17 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о господдержке Национальной скаутской организации «Пласт» — в документе были учтены правки президента Владимира Зеленского.
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