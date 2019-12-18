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Украина

Рада приняла важное решение по поводу неприкосновенности нардепов

12:22 18 декабря 2019 441
Верховная Рада
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 18 декабря, Верховная Рада внесла правки в законопроект «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины». Ранее сообщалось, что в этот же день фракция «слуг народа» решила отложить принятие закона о введении в Украине рынка сельскохозяйственных земель — это было сделано после протестов под стенами Верховной Рады.

Как сообщает РБК-Украина, изменения заключаются в том, что теперь уголовное дело против народного депутата сможет открывать исключительно генеральный прокурор Украины. За документ проголосовал 291 нардеп.

Как сообщалось ранее, 17 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о господдержке Национальной скаутской организации «Пласт» — в документе были учтены правки президента Владимира Зеленского.

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