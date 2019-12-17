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Украина

Рада приняла закон о "Пласте" с предложениями Зеленского

12:46 17 декабря 2019 220
парламент
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 17 декабря, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 0976 о государственной поддержке Национальной скаутской организации «Пласт» с предложениями президента Владимира Зеленского.

За законопроект проголосовали 316 нардепов.

Как сообщает «РБК-Украина», в ходе доработки документа были изъяты нормы, противоречащие законодательству и нарушающие принцип равенства общественных организаций. Кроме этого, было изменено его название на более объединяющее «О признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового, скаутского движения».

Доработанный закон касается как пластовых, так и скаутских общественных объединений.

В документе даны определения скаутского движения, пластового и скаутского методов, пластовой, скаутской образовательной (учебной) программы, пластовых, скаутских общественных объединений.

Также документ предусматривает возможность привлечения пластовых, скаутских общественных объединений (с их согласия) к реализации государственных и местных программ.

Вместе с тем, определено, что органы исполнительной власти и органы местного самоуправления оказывают материальную, финансовую, информационную, консультационную поддержку деятельности пластовых, скаутских общественных объединений.

При утверждении государственного и местных бюджетов могут предусматриваться расходы на поддержку программ, проектов, направленных на достижение пластовой, скаутской образовательной (учебной) программы.

Документ предусматривает, что центральные органы исполнительной власти способствуют развитию пластового, скаутского движения за пределами Украины и созданию и функционированию за пределами Украины инфраструктуры пластового, скаутского движения, в которой образование и воспитание осуществляются на украинском языке или изучается украинский язык.

Напомним, ранее нардепы направили на доработку ветированный президентом Зеленским законопроект о государственной поддержке национальной скаутской организации «Пласт», подписанный еще бывшим спикером Андреем Парубием.

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