Рассмотрение рынка земли отложили до Нового года

Украина

После протестов под Верховной Радой Украины фракция партии «Слуга народа» согласилась отложить принятие закона о введении в стране рынка сельскохозяйственных земель, проект которого перед вторым чтением рассматривается профильным комитетом.

Как сообщает издание «LB», лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявляла, что земельный законопроект планировали рассмотреть по ускоренной процедуре в четверг, 19 декабря, однако уличные протесты заставили отложить его принятие.

По ее словам, народные депутаты внесли порядка 4,5 тысячи правок в документ, которые должен рассмотреть комитет. А это значит, что до Нового года документ не успеют вынести на голосование в сессионный зал. Тем более что спикер Рады Дмитрий Разумков пообещал, что «все будет жестко по регламенту».

Тем временем «УНИАН» цитирует лидера президентской фракции Давида Арахамию, который заявил, что аграрный комитет продолжит работу над законопроектом в штатном режиме. «Ничего не изменилось со вчерашнего дня. Мы настаивали на том, чтобы продолжал работать аграрный комитет в том штатном режиме, в котором он работал и вчера, без этих всех событий, без накаливания ситуации», — сказал он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в парламентском Комитете по вопросам аграрной и земельной политики собираются финализировать формулировку, касающуюся рынка земли, согласно которой иностранцы не смогут покупать землю сельхозназначения до решения этого вопроса на референдуме.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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