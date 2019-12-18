Пришлось «снимать ломку»: стала известна причина неадекватного поведения Даны Борисовой

Шоу-бизнес

Стала известна причина неадекватного поведения российской телеведущей Даны Борисовой, которая поскандалила с дочерью и спровоцировала слухи об употреблении наркотиков. Якобы она не могла самостоятельно справиться с кризисом и вызвала медиков в свою квартиру.

«Борисова жаловалась на плохое самочувствие и головные боли. Её осмотрели, источник дискомфорта был найден — абстинентный синдром на фоне приёма запрещённых веществ. Дане помогли прийти в себя, оказали первую помощь и направили к наркологу из местной поликлиники», — сообщает Telegram-канал Mash.

Также за помощью к медикам обратилась и дочь Борисовой Полина Аксенова, которая после конфликта с матерью живет с отцом. Девочка обвинила мать в том, что та ударила ее телефоном по голове, якобы у нее сотрясение мозга.

Сама Дана на пресс-конференции этот факт опровергла. «Мне телефон дороже», — сказала Борисова и заявила, что телефон у нее разбит, потому что упал на пол. Больше всего она сокрушалась по поводу собачки, которую назвала «самым близким человеком».

Полина также опубликовала видео, на котором указала причину, почему ушла от матери и забрала собаку. На нем щенок собирает с пола рассыпанные таблетки. Девочка говорит, что мать вернулась к старым привычкам и снова начала употреблять запрещенные препараты.

Дана это категорически опровергает, она готова сдать публично любые анализы на содержание алкоголя и наркотиков.

Кстати, она посещает центр для анонимных алкоголиков и наркоманов, который курирует Стас Пьеха. Певец признался, что также избавился от зависимости.

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