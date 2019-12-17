Это срыв: Дану Борисову снова заподозрили в употреблении наркотиков

Шоу-бизнес

Известная российская телеведущая Дана Борисова, которая ранее резко высказалась о скандале с наркотиками актрисы Натальи Бочкаревой, сама оказалась в центре скандала. Ее заподозрили в том, что сорвалась и снова подсела на запрещенные препараты. Причиной стал конфликт Борисовой с 12-летней дочерью, который закончился госпитализацией Полины, вызовом полиции. Выяснение отношений мать и дочь вынесли на публику, оставив сообщения в сети. Публикации Даны заставили задуматься о ее адекватности.

Телеведущая обвинила дочку в том, что та испортила и выбросила рукопись ее новой книги, порезала ее любимый шарф и дорогую блузку. Дана сорвалась, произошел конфликт. Якобы она сама позвонила папе Полины бизнесмену Максиму Аксенову, чтобы тот забрал на время дочь, пока страсти улягутся.

«В ответ он пришёл с полицейским нарядом, при Поле назвал недоделанной наркоманкой. По-моему, это уже грязный немужской поступок. Полицейские сфоткались со мной, пошутили и уехали. Полина с папой тоже», — написала Борисова.

Удивительно, но больше ее расстроил не конфликт с дочерью, а пропажа любимой собачки, которую Полина якобы выкрала, чтобы насолить маме.

«Позвонила Полина и сказала: ты не получишь Мишель до суда. Господи, я сползла по стенке, я очень люблю ее, она мой самый близкий друг… Болит сердце. Да как же так люди добрые???», — сокрушалась Борисова.

Ее дочь в свою очередь рассказала, что после скандала попала в больницу.

«В деталях все рассказывать не хочу, чтобы не делать хуже маме, но обо всех фактах знает полиция, скорая и опека. Папа был вынужден вызвать полицию и приехать сам. Потом для меня вызвали скорую, которая отвезла меня в детскую больницу. Слава Богу, врачи сказали: «До свадьбы заживет», — поделилась Полина Аксенова. Девочка добавила, что не обижается на маму.

Сама Борисова уверяет, что уже два с половиной года ведет трезвый образ жизни, не употребляет запрещенные препараты. Чтобы доказать это, она готова сдать любые анализы.

На выходку Даны отреагировал ее лечащий врач. Он вступился за пациентку, рассказал, что Борисова страдает от эмоциональной дисрегуляции.

«Дана неоднократно говорила о своем биполярном расстройстве. Она принимает препараты. Дана сейчас не всегда справляется с эмоциями», — рассказал доктор Никита Лушников. Нестабильное состояние и стало причиной конфликта, считает врач.

Дана также объявила, что на пресс-конференции честно ответит на все вопросы. Чтобы провести ревизию организма, отдохнуть и стабилизировать эмоциональное состояние, она снова отправится на лечение в Таиланд. Полина в это время будет жить с папой.

Напомним, ранее Борисова откровенно призналась в зависимости и рассказала, что выходила замуж под воздействием препаратов. Два с половиной года назад она вернулась из Таиланда, где проходила лечение, наладила отношения с матерью и дочкой, снова вернулась на телевидение.

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