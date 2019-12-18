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Общество и люди

Температурные качели: синоптик рассказала о погоде в Украине до конца недели

12:58 18 декабря 2019 218
Осенняя погода
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 19 декабря, в день святого Николая, в Украине будет по-прежнему тепло.

«Если вы в четверг увидите импозантного пожилого мужчину в темных очках, с большой сумкой, в шортах и футболке, это будет Николай! Потому, что пока в кожухе и теплых сапогах старику будет не комфортно», — шутит синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, температура воздуха в Украине будет достаточно высокой: в южной части страны и в западных областях в течение дня ожидается до + 8 + 13 градусов, на остальной территории — прохладнее, до + 5 + 9 градусов.

Осадки не ожидаются, но будет ветрено, особенно в восточных регионах, где прогнозируется северо-восточный, порывистый, до сильного ветер.

В Киеве 19 декабря осадки маловероятны, температура днем — до +7 градусов.

20 декабря ожидается похолодание на 2−4 градуса, а 21 декабря — небольшое потепление.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по-весеннему теплую погоду в декабре 2019 года синоптики объясняют приходом на территорию нашей страны теплой воздушной массы с Средиземного моря и из южной Атлантики.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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