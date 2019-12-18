- 14:27 Элиты начали понимать: в России указали на важное изменение из-за Путина
- 14:25 Возле рынка "7-й километр" в Одессе масштабный пожар: первые подробности и фото
- 14:24 Вандалы устроили погром в электричке Нежин — Киев
- 14:14 «Половину запчастей для армии — из России», — министр Милованов оправдывает бизнес с агрессором
- 14:07 В Херсон под видом песка привезли настоящие отходы из Европы: новые детали
- 13:58 Под Киевом во двор дома бизнесмена бросили взрывчатку: фото с места ЧП
- 13:58 Умер после удара в живот: появились жуткие подробности смерти актера Марьянова
- 13:47 В Украине ужесточили наказание телефонным "минерам"
- 13:26 В Харькове неизвестные разбили памятник советскому писателю Горькому
- 13:23 Центр Киева сковали ужасные пробки: карта проблемных дорог
- 13:23 Магазин дочери Заворотнюк закрылся: названа причина
- 13:23 «Мисс Украина» определила соперника «Динамо» в Кубке Украины
Центр Киева сковали ужасные пробки: карта проблемных дорог
В среду, 18 декабря, в центре Киева образовались огромные пробки. Ранее пробки затрудняли движение транспорта на обоих берегах Днепра.
Издание «Українські Новини» сообщает, что на проспекте Победы в Киеве произошло ДТП. Из-за столкновения автомобилей были перекрыты две полосы автопотока, что привело к образованию гигантской пробки в сторону центра. Но значительные проблемы в движении присутствуют и на других улицах.
Карта Google показывает состояние на транспортных магистралях столицы:
Раньше к образованию пробки привело столкновение на Северном мосту в Киеве сразу четырех автомобилей. Столица была окутана густым туманам, и такие погодные условия стали одной из причин ДТП. Образование пробки на Северном мосту косвенно привело к проблемам с движением транспорта и на близлежащих магистралях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»