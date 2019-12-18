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Происшествия

Центр Киева сковали ужасные пробки: карта проблемных дорог

13:23 18 декабря 2019 219
Пробка
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 18 декабря, в центре Киева образовались огромные пробки. Ранее пробки затрудняли движение транспорта на обоих берегах Днепра.

Издание «Українські Новини» сообщает, что на проспекте Победы в Киеве произошло ДТП. Из-за столкновения автомобилей были перекрыты две полосы автопотока, что привело к образованию гигантской пробки в сторону центра. Но значительные проблемы в движении присутствуют и на других улицах.

Карта Google показывает состояние на транспортных магистралях столицы:

Раньше к образованию пробки привело столкновение на Северном мосту в Киеве сразу четырех автомобилей. Столица была окутана густым туманам, и такие погодные условия стали одной из причин ДТП. Образование пробки на Северном мосту косвенно привело к проблемам с движением транспорта и на близлежащих магистралях.

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