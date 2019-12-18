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Украина

«Половину запчастей для армии — из России», — министр Милованов оправдывает бизнес с агрессором

14:14 18 декабря 2019 212
Тимофей Милованов
Инф. «ФАКТОВ»

В переписке с блогером Владиславом Грезевым в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов выступил в защиту торговли с РФ. Ранее СБУ задержала «бизнесменов», которые продавали информацию в Россию.

Дискуссия между блогером и министром началась с обсуждения результатов расследования Анатолия Остапенко для Bihus.Info по поводу поставок предприятием «Мотор Сич» деталей для двигателей военным в РФ.

Милованов выступил с оправданиями такого бизнеса, подчеркнув: «Половину запчастей для армии — из России. Огромное количество экспорта — в Россию. Мы с Россией и НАСА вместе работаем над космической программой».

Также министр пожелал блогеру, если тому что-то не нравится, заняться развитием украинской промышленности.

При этом во время предвыборной кампании Валадимир Зеленский критиковал предыдущую власть за торговлю с Россией, в частности называл скандальное «дело Свинарчука».

Напоминаем, ранее Милованов заявил, почему Украине нельзя отказываться от сотрудничества с МВФ.

Фото: Украинская правда

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