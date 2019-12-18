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Возле рынка "7-й километр" в Одессе масштабный пожар: первые подробности и фото (видео)
Днем в среду, 18 декабря, серьезный пожар произошел на известном промтоварном рынке «7-й километр», что на подъезде к Одессе. По данным ГСЧС, загорелся ангар (склад) по улице Базовой, 16. В то же время, по словам очевидцев, горит отделение «Новой почты», располагающееся именно по этому адресу.
«На месте ЧП, в районе рынка „Нове місто“ (возле „7-го километра“. — Авт.) - скопление специализированных пожарных машин, а также карета скорой помощи. Пламя разрастается…» — сообщают очевидцы.
Как уточнили в региональном главке ГСЧС, загорелся склад «Новой почты», площадь пожара — 200 квадратных метров.
«В настоящее время там работают наши подразделения, которые уже локализовали возгорание, борьба с огнем продолжается», — сообщили в ведомстве.
Напомним, в Одессе 4 декабря произошел смертельный пожар в одесском колледже. Погибли 16 человек. Пропавших без вести людей искали несколько дней. На сегодняшний день личности всех погибших практически установлены
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