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Шоу-бизнес

Племянница Ротару показала "ФАКТАМ" своего возлюбленного: эксклюзивное фото

14:28 18 декабря 2019 312
Певица Соня Кей
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Племянница знаменитой артистки Софии Ротару певица Соня Кей готовится к свадьбе с известным спортсменом, хоккеистом сборной Украины. Имя жениха она не называет. Не показывает и его. Но для «ФАКТОВ» Соня сделала исключение и показала эксклюзивное фото. Правда, избранник певицы позирует спиной, его лицо рассмотреть невозможно.

«Всему свое время», — интригует Соня и отказывается называть имя будущего мужа. Известно, что он младше Сони на три года.

Соня рассказала, что встречаются они уже полтора года. Спортсмен сделал ей предложение традиционно, попросив сначала руки у родителей. Пышную свадьбу молодые планируют сыграть летом, собрав около 90 гостей. Среди приглашенных будет и певица София Ротару.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что участница группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха, которая ранее объявила о помолвке, снова рассталась с женихом. Сердце певицы абсолютно свободно.

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