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Племянница Софии Ротару сделала откровенное признание о своем женихе и свадьбе
Племянница знаменитой артистки Софии Ротару певица Соня Кей, которая готовится к свадьбе с таинственным женихом, впервые раскрыла подробности предстоящего торжества и рассказала о своем избраннике.
Она опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в спортивной майке. «А вы любите хоккей так, как люблю его я?», — подписала Соня кадр, намекая на занятие любимого.
Также Соня призналась, что он действительно является спортсменом, играет за сборную Украины по хоккею.
«Мы вместе полтора года, но предложение я получила через пять месяцев знакомства. Он спортсмен, играет за сборную Украины по хоккею. Я всегда очень болею и переживаю за него. Кстати, он младше меня! Наверное, это семейное, поскольку мой отец также немного моложе матери. У нас разница в три года, но это вполне нормально. Ми отлично ладим, понимаем друг друга, у нас общие цели и мечты», — рассказала певица в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина».
Она также рассказала о предстоящей свадьбе. Гулять будут большой семьей, позовут всех родных, среди гостей будет и София Ротару. В целом, торжество планируется на 90 гостей.
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