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Шоу-бизнес

Снова свободна: Вика из "НеАнгелов" рассталась с парнем (видео)

16:25 14 декабря 2019 98
Виктория Смеюха
Инф. «ФАКТОВ»

Участница популярного украинского дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха, которая недавно порадовала поклонников своим фото с отдыха на Мальдивах, рассталась со своим парнем, которого ранее так тщательно скрывала от посторонних глаз. О том, что она снова свободна, певица рассказала в программе «Зірковий шлах».

«Я сегодня одна, на сегодняшний день одна у себя. И мое сердце открыто», — заявила Вика.

Но несмотря на разочарование в отношениях певица не теряет надежду встретить настоящую любовь.

«Я надеюсь, что все-таки я обрету то счастье, гармонию, женское счастье, о котором мечтаю всю жизнь», — добавила солистка «НеАнгелов».

После того, как Виктория рассталась со своим женихом, который изменял ей буквально перед свадьбой, девушка начала новые отношения. Певица говорила, что счастлива, но показывать и называть личность избранника отказывалась.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Виктория Смеюха с коллегой Славой Каминской устроили на свадьбе драку за букет невесты.

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