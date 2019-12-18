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Скандальный украинский певец объявил об уходе со сцены
Украинский певец Иван Дорн, который ранее оскандалился своим высказыванием о «ссоре» между Украиной и Россией, объявил об уходе из музыки.
Дорн дал интервью ТАСС, в котором рассказал о съемках в фильме российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».
«Собственно, что меня больше всего волновало после того как я снялся — это доволен ли мной мэтр. А он был доволен, сказал, что мне нужно продолжать сниматься, несмотря на все мои опыты прошлых лет, и что он верит в мое великое будущее как актера», — похвастался Дорн.
Поэтому он принял важное решение. «Поэтому я заканчиваю свою карьеру певца и начинаю становиться актером», — заявил Дорн.
Напомним, что ранее Дорн часто выступал в России, его также приглашали петь на вечеринки богатых людей.
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